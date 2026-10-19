Грузия больше не собирается слушаться: Мэр Тбилиси выступил против внешнего давления

Грузинские власти больше не выполняют требования зарубежных сил, которые годами пытались влиять на решения руководства страны. Об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

По словам политика, попытки управлять республикой извне предпринимались ещё при бывшем президенте Михаиле Саакашвили. Однако теперь ситуация изменилась благодаря укреплению государственных институтов.

«Сегодня мы сильны как никогда. Наше государство со своими институтами сильное, всё определяет его величество грузинский народ, а не какие-то конкретные люди, компании или группы людей извне», — сказал Каладзе.

При этом мэр Тбилиси заверил, что республика не собирается отказываться от международного сотрудничества. Власти заинтересованы в дружеских отношениях с другими государствами, но лишь при условии уважения национальных интересов. Жертвовать ими ради партнёрства с зарубежными странами правящая партия не намерена.

Отношения Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем заметно ухудшились после принятия грузинским парламентом в 2024 году закона об иностранном влиянии и ограничений, касающихся пропаганды ЛГБТ*. На Западе эти решения расценили как отход от европейского курса, после чего против представителей грузинского руководства начали вводить санкции. Дополнительным поводом для разногласий стали парламентские выборы 26 октября 2024 года, победу на которых одержала «Грузинская мечта». Оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Евросоюзу начать открытый политический диалог. По словам главы правительства, нормализация отношений требует встречных шагов со стороны Тбилиси и Брюсселя. Он выступил за публичное обсуждение накопившихся противоречий на политическом уровне, поскольку без прямых переговоров урегулировать разногласия не удастся. При этом процесс вступления Грузии в ЕС фактически остаётся замороженным с 2024 года.

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