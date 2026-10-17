«Шаги с обеих сторон»: Грузия предложила Евросоюзу раскрыть карты

Грузия предлагает Евросоюзу начать открытый политический диалог для нормализации отношений. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что обсуждение должно быть публичным, в том числе для грузинского общества.

«Шаги должны быть сделаны с обеих сторон, и у нас есть очень чёткое и простое предложение — начать диалог», — сказал глава правительства. Политический уровень переговоров он объяснил тем, что именно политики в конечном счёте принимают решения.

Кобахидзе назвал инициативу «идеальным предложением» и выразил мнение, что европейским структурам должно быть легко его принять. По его словам, без диалога решить накопившиеся вопросы невозможно.

Отношения Тбилиси и Брюсселя ухудшились на фоне принятия в мае 2024 года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз счёл его отступлением от требований к стране-кандидату. Процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановился в том же году. Дополнительные разногласия вызвал принятый в сентябре 2024 года пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые запрещают однополые браки.