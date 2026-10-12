Франции можно, Грузии нельзя? Каладзе уличил Евросоюз в лицемерии

Европейские политики применяют двойные стандарты при оценке протестов во Франции, Бельгии и Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом он рассказал журналистам, комментируя реакцию европейских структур на действия правоохранителей во время массовых акций.

«Вы слышали, чтобы хоть какой-то представитель Европарламента или высокое должностное лицо осудили то, что происходит во Франции, в Брюсселе? Не было ни одного заявления. А в связи с Грузией группу насильников называли мирными демонстрантами», — возмутился Каладзе.

Политик напомнил, что после протестов в Грузии европейские структуры принимали резолюции и требовали введения санкций против представителей грузинских властей. При этом, по его словам, жёсткие действия полиции в европейских странах не вызывают сопоставимой реакции со стороны Брюсселя.

«Это обычные двойные стандарты», — подчеркнул мэр Тбилиси.

Каладзе добавил, что подобное отношение вызывает у грузинского общества недоверие к европейским политикам. По его мнению, именно этим объясняется растущее недовольство действиями европейских институтов.

Ранее Каха Каладзе обвинил структуры Евросоюза в поддержке попыток государственного переворота в Грузии. Поводом для заявления стали события 4 октября 2025 года, когда участники оппозиционной акции в Тбилиси попытались прорваться к президентской резиденции. Мэр утверждал, что европейские структуры поддерживали действия протестующих. При этом в ЕС отвергли обвинения во вмешательстве в грузинские события.