Мэр Тбилиси Каладзе обвинил структуры ЕС в поддержке попыток переворота в Грузии

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил европейские структуры в поддержке и финансировании попыток смены власти в Грузии. По его словам, на это указывает отсутствие осуждения таких действий со стороны ЕС.

«Я не слышал никаких заявлений от евроструктур, наоборот, происходило только поощрение, так как всё это было запланировано ими», — сказал Каладзе журналистам.

Политик отмечает, что представители Запада в последние годы стремились привести к власти в Грузии лояльные им силы, чтобы затем использовать страну в собственных интересах.

Поводом для заявления стали в том числе события 4 октября 2025 года. В день муниципальных выборов в Тбилиси прошёл оппозиционный митинг, после которого часть демонстрантов направилась к президентской резиденции и снесла ограждение. Полиция оттеснила протестующих. Life.ru тогда сообщал о прорыве участников акции на территорию резиденции.

По делу о событиях 4 октября Тбилисский городской суд в мае 2026 года приговорил Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе к семи годам лишения свободы. Другие фигуранты получили сроки от двух до пяти лет.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз отверг обвинения грузинского руководства во вмешательстве в события 4 октября. В официальном заявлении ЕС также назвал обвинения в своей причастности дезинформацией.