Жуткий «фотоотчёт» в Грузию: Появились снимки умирающего экс-мэра Тархова с телефона внучки
На суде показали фото умирающего экс-мэра Самары Тархова с телефона внучки
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В материалах уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги появились фотографии с умирающего экс-градоначальником. Ужасающие кадры, которые сделала внучка Екатерина Тархова, показали во время заседания суда.
Фото © tvsamara.ru/Анжелика Байдулина
На снимках, помимо тела Тархова, видны пятитысячные купюры и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Кадры были сделаны обвиняемой вскоре после убийства. Этот фотоотчёт девушка отправляла в Грузию. При этом в телефоне Екатерины нет подобных снимков с Натальей Тарховой.
«Была обнаружена переписка со Светланой Метревели. Там были фотографии, о которых на прошлом судебном заседании говорила потерпевшая Людмила Тархова. После того, как якобы совершалось преступление, этот фотоотчёт отправлялся в Грузию Светлане Метревели», — рассказала во время суда прокурор.
Ранее в Самарском областном суде огласили новые материалы дела, среди которых фигурировали куклы с фотографиями супругов Тарховых и записи с обрядами. Кроме того, в суде исследовали результаты экспертиз биологических следов, обнаруженных в квартире. Для ряда образцов эксперты установили совпадение с ДНК Виктора Тархова с вероятностью 99,9%.
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