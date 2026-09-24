Жуткий «‎фотоотчёт» в Грузию: Появились снимки умирающего экс-мэра Тархова с телефона внучки

В материалах уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги появились фотографии с умирающего экс-градоначальником. Ужасающие кадры, которые сделала внучка Екатерина Тархова, показали во время заседания суда.

Фото © tvsamara.ru/Анжелика Байдулина

На снимках, помимо тела Тархова, видны пятитысячные купюры и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Кадры были сделаны обвиняемой вскоре после убийства. Этот фотоотчёт девушка отправляла в Грузию. При этом в телефоне Екатерины нет подобных снимков с Натальей Тарховой.

«Была обнаружена переписка со Светланой Метревели. Там были фотографии, о которых на прошлом судебном заседании говорила потерпевшая Людмила Тархова. После того, как якобы совершалось преступление, этот фотоотчёт отправлялся в Грузию Светлане Метревели», — рассказала во время суда прокурор.

Ранее в Самарском областном суде огласили новые материалы дела, среди которых фигурировали куклы с фотографиями супругов Тарховых и записи с обрядами. Кроме того, в суде исследовали результаты экспертиз биологических следов, обнаруженных в квартире. Для ряда образцов эксперты установили совпадение с ДНК Виктора Тархова с вероятностью 99,9%.