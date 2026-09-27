Кобахидзе объявил протест оппозиции в Грузии «полностью обнулённым»
Кобахидзе: Протест оппозиции в Грузии полностью «обнулён»
Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протестное движение оппозиции в стране фактически сошло на нет. По его оценке, об этом свидетельствуют как число участников ежедневных акций, так и их содержание.
«Они действительно выходят каждый день — то 50, то 60, то 70 человек — и ежедневно демонстрируют собственную слабость», — сказал глава правительства журналистам.
Продолжение таких акций при небольшом количестве участников Кобахидзе назвал «сектантством». При этом независимых данных, подтверждающих приведённую премьером численность всех нынешних протестных мероприятий, в его заявлении не приводится.
Антиправительственные акции в Грузии продолжаются с конца 2024 года. Тогда протесты усилились после решения властей не ставить вопрос о переговорах по вступлению страны в Евросоюз до конца 2028 года. Оппозиционные силы также оспаривали результаты парламентских выборов.
В октябре 2025 года Life.ru рассказывал о массовой антиправительственной акции в Тбилиси, участники которой требовали освобождения задержанных во время предыдущих протестов. Несколькими днями ранее после муниципальных выборов Кобахидзе заявил о попытке оппозиции устроить в стране «майдан» и силовым путём сменить власть. Позднее премьер говорил о «спецоперации», которая, по его утверждению, координировалась из-за рубежа.
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