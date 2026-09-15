«Уничтожим в зародыше»: Премьер Грузии категорично высказался о русофобии

Грузинские власти намерены не допустить распространения русофобских настроений в стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал ксенофобию и русофобию опасными явлениями. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рустави-2».

По словам Кобахидзе, русофобские настроения внутри страны распространяет радикальная оппозиция. Отдельно премьер отметил, что считает ксенофобию в целом и русофобию в частности «самыми темными явлениями». Грузинскому обществу, по его мнению, подобные взгляды не свойственны.

«Существуют риски (русофобии — прим. Life.ru), мы должны быть трезвыми и в корне уничтожить русофобию», — сказал он.

Свои слова политик объяснил тем, что Грузия исторически известна гостеприимством и толерантностью. Поэтому, считает Кобахидзе, распространение подобных настроений противоречит этим традициям. Негативные последствия могут затронуть не только общественную атмосферу. Премьер предупредил, что русофобия способна привести к политической эскалации и создать экономические проблемы для страны.

При этом менять общий подход к отношениям с Москвой Тбилиси не собирается. Кобахидзе заявил, что грузинские власти продолжат проводить в отношении России «прагматичную и принципиальную политику».

Ранее Кобахидзе заявил, что оппозиция при поддержке внешних сил пыталась втянуть страну в российско-украинский конфликт. По его словам, политические противники властей стремились создать условия для открытия в республике «второго фронта».