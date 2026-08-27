Грузинская оппозиция при поддержке внешних сил пыталась втянуть страну в российско-украинский конфликт и добиться открытия «второго фронта». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, политические противники властей внутри республики создавали почву для такого сценария. Однако эти попытки провалились благодаря позиции руководства и населения страны.

«Вы знаете, что была прямая попытка втянуть страну в войну, открыть в Грузии второй фронт, и для всего этого внутри страны повод создавала оппозиция и <...> к счастью, их эти старания оказались напрасны», — сказал Кобахидзе.

Кобахидзе подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине оппозиционные силы проводили в Тбилиси антиправительственные митинги и требовали присоединиться к санкциям против России.

Кроме того, противники правительства выступали за отправку добровольцев на Украину. Премьер также напомнил, что они приветствовали решения иностранных государств, направленные против Грузии.

Глава кабмина считает, что давление не прекращалось и было нацелено на вовлечение республики в вооружённое противостояние.

По оценке Кобахидзе, сохранить мир удалось благодаря принципиальной линии властей и поддержке со стороны грузинского общества. Он также связал это с возможностью продолжить развитие страны без участия в конфликте.

12 августа Life.ru писал, что Кобахидзе обвинил внешние силы в искусственном разжигании русофобии в Грузии. Тогда премьер также напомнил о попытках после 2022 года втянуть Тбилиси в конфликт и добиться открытия «второго фронта».