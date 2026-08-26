Грузинская оппозиция устроила на границе протесты из-за российских туристов

Представители грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» выступили против большого потока россиян через КПП «Верхний Ларс». 25 августа у погранперехода они провели брифинг, на котором обвинили власти страны в слишком мягкой политике в отношении граждан РФ. О выступлении сообщило грузинское агентство GHN.

Председатель управляющего совета ЕНД Ираклий Павленишвили заявил, что «Верхний Ларс» якобы превратился в «ворота Мордора». Он отметил, что россияне не только приезжают в Грузию как туристы, но и получают гражданство, покупают недвижимость и открывают бизнес. Всё это политик счёл угрозой для грузинской государственности.

Павленишвили также обвинил правящую «Грузинскую мечту» в упрощении условий для граждан России и призвал к смене действующей политической системы. При этом его утверждения о массовой выдаче россиянам грузинских паспортов на брифинге подтверждены отдельной официальной статистикой не были.

Акция прошла на фоне пикового летнего турпотока. Только за предыдущую неделю российско-грузинскую границу через Верхний Ларс пересекли более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей.

Ранее Life.ru писал, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал кампанию оппозиции против российских туристов саботажем национальных интересов страны. По его словам, подобная антироссийская риторика активизируется каждый раз в разгар туристического сезона, хотя ранее те же политики не выступали против притока путешественников и денег из России.