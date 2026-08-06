Премьер Грузии назвал саботажем кампанию против российских туристов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в нанесении ущерба национальным интересам страны из-за кампании против российских туристов. По его словам, политики, которые сегодня выступают с антироссийскими заявлениями, в прошлом сами поддерживали развитие туризма из России и не возражали против притока российских денег. В качестве примера он назвал Элене Хоштарию, Зураба Джапаридзе и Вано Мерабишвили.

Кобахидзе заявил, что каждый раз в разгар туристического сезона оппозиция активизирует подобную риторику. По его мнению, единственная цель таких кампаний — «саботаж собственной страны и ее национальных интересов».

Премьер добавил, что пересмотр отношения к российскому туризму, культуре и бизнесу продиктован не внутренними убеждениями оппозиции, а внешними политическими установками.