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Регион
6 августа, 15:25

Премьер Грузии назвал саботажем кампанию против российских туристов

Обложка © ТАСС / Валентин Федоров

Обложка © ТАСС / Валентин Федоров

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в нанесении ущерба национальным интересам страны из-за кампании против российских туристов. По его словам, политики, которые сегодня выступают с антироссийскими заявлениями, в прошлом сами поддерживали развитие туризма из России и не возражали против притока российских денег. В качестве примера он назвал Элене Хоштарию, Зураба Джапаридзе и Вано Мерабишвили.

Кобахидзе заявил, что каждый раз в разгар туристического сезона оппозиция активизирует подобную риторику. По его мнению, единственная цель таких кампаний — «саботаж собственной страны и ее национальных интересов».

Премьер добавил, что пересмотр отношения к российскому туризму, культуре и бизнесу продиктован не внутренними убеждениями оппозиции, а внешними политическими установками.

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Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия остаётся открытой для иностранных туристов, включая граждан России, а сообщения о якобы враждебном отношении к россиянам не соответствуют действительности. Так, на днях в стране даже завели дело из-за фейков о притеснениях туристов из РФ.

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Александра Вишнякова
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