За неделю границу через «Верхний Ларс» пересекли свыше 113 тысяч человек

Пассажирский поток через один из самых загруженных пунктов пропуска на границе России и Грузии продолжает расти. За неделю через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» прошли более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей.

О высоких показателях сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии. По данным региональных властей, речь идёт о пересечении границы в обоих направлениях.

«За прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тысяч машин и более 113 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Рост пассажиропотока сопровождается увеличением числа легковых автомобилей. Для ускорения работы на пункте пропуска увеличивали количество сотрудников таможенной и пограничной служб. Специалисты продолжают принимать меры, чтобы справляться с растущим потоком транспорта и туристов.

Ранее «Верхний Ларс» установил суточный рекорд по пассажиропотоку. За один день через границу прошли более 20 тысяч человек, количество автомобилей также достигло максимальных значений. ФТС связала рост нагрузки с увеличением туристических поездок и сезонным наплывом путешественников.