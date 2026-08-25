За неделю границу через «Верхний Ларс» пересекли свыше 113 тысяч человек
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Пассажирский поток через один из самых загруженных пунктов пропуска на границе России и Грузии продолжает расти. За неделю через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» прошли более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей.
О высоких показателях сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии. По данным региональных властей, речь идёт о пересечении границы в обоих направлениях.
«За прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тысяч машин и более 113 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Рост пассажиропотока сопровождается увеличением числа легковых автомобилей. Для ускорения работы на пункте пропуска увеличивали количество сотрудников таможенной и пограничной служб. Специалисты продолжают принимать меры, чтобы справляться с растущим потоком транспорта и туристов.
Ранее «Верхний Ларс» установил суточный рекорд по пассажиропотоку. За один день через границу прошли более 20 тысяч человек, количество автомобилей также достигло максимальных значений. ФТС связала рост нагрузки с увеличением туристических поездок и сезонным наплывом путешественников.
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