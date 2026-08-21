Молдавия построит защитные сооружения на КПП у границы с Украиной

Молдавия оборудует защитные сооружения на пограничных пунктах пропуска с Украиной. Соответствующее распоряжение отдало МВД республики.

Укрепления появятся прежде всего на КПП, которые власти считают наиболее уязвимыми. Рядом с ними также планируется подготовить помещения, которые можно будет использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. Работы на части погранпереходов уже начались. Решение принято на фоне ударов по приграничной инфраструктуре на территории Украины.

Накануне МВД Молдавии сообщило, что после атаки на портовую инфраструктуру в районе Рени у молдавской границы произошло сразу несколько инцидентов. В частности, у КПП Джурджулешты — Рени была зафиксирована взрывная волна и пожар неподалёку от границы.

Ранее некоторые пункты пропуска между Молдавией и Одесской областью временно останавливали работу после ударов по объектам на украинской стороне. Через это направление проходит в том числе транзит грузов из Румынии на Украину, поэтому перебои в работе погранпереходов способны осложнить движение по одной из важных логистических веток.