В Штефан-Водском районе Молдавии в трёх километрах от села Талмаза произошёл взрыв после падения неопознанного летательного аппарата. В результате инцидента загорелась сухая растительность. По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция оцепила территорию и начала расследование.

По информации Генерального инспектората полиции, объект пока не идентифицирован. Прибывшие на место специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Местных жителей предупредили, чтобы они не приближались к месту происшествия и не трогали фрагменты аппарата.

Министерство обороны Молдавии сообщило, что системы наблюдения за воздушным пространством зафиксировали проникновение объекта в 17:37 по местному времени. Он двигался по направлению Кучурганы — Тирасполь. В связи с этим воздушное пространство в центральном секторе было закрыто на 15 минут. По предварительным данным, объект пропал с радаров в районе села Талмаза.

Причины падения и происхождение летательного аппарата выясняются. Власти не исключают, что он мог принадлежать одной из сторон конфликта в соседнем регионе. Расследование продолжается.

Ранее представитель МВД Германии Леонард Камински сообщил, что грузовой самолёт DHL столкнулся с неизвестным объектом примерно в шести километрах от аэропорта Лейпциг/Галле на высоте около 400 метров. После чего не смог приземлиться в Лейпциге, ушёл на второй круг и благополучно сел в Ганновере. При осмотре на борту обнаружили небольшие повреждения в передней части судна.