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19 августа, 10:08

КПП Верхний Ларс на границе с Грузией принял рекордные 20 тысяч человек за сутки

Обложка © РИА Новости / Ольга Смольская

Обложка © РИА Новости / Ольга Смольская

Пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе зафиксировал рекордный пассажиропоток. Только за сутки через него прошли более 20 тысяч человек. Об этом сообщило пресс-бюро Федеральной таможеной служба.

«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств», — говорится в сообщении.

ФТС пришлось увеличивать количество сотрудников на сменах, чтобы ускорить работу КПП.

Высокая нагрузка держится уже несколько дней. По данным ФТС, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тысяч человек в сутки. Нынешние цифры заметно выше показателей за аналогичные периоды прошлых лет.

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Рекорд пришёлся на период, когда работа Верхнего Ларса только недавно вернулась в штатный режим. 13 августа Life.ru писал о временном закрытии пункта пропуска из-за угрозы камнепада. Тогда на российской и грузинской сторонах границы застряли около тысячи человек.

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Владимир Озеров
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