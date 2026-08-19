КПП Верхний Ларс на границе с Грузией принял рекордные 20 тысяч человек за сутки

Пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе зафиксировал рекордный пассажиропоток. Только за сутки через него прошли более 20 тысяч человек. Об этом сообщило пресс-бюро Федеральной таможеной служба.

«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств», — говорится в сообщении.

ФТС пришлось увеличивать количество сотрудников на сменах, чтобы ускорить работу КПП.

Высокая нагрузка держится уже несколько дней. По данным ФТС, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тысяч человек в сутки. Нынешние цифры заметно выше показателей за аналогичные периоды прошлых лет.

Рекорд пришёлся на период, когда работа Верхнего Ларса только недавно вернулась в штатный режим. 13 августа Life.ru писал о временном закрытии пункта пропуска из-за угрозы камнепада. Тогда на российской и грузинской сторонах границы застряли около тысячи человек.