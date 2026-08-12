Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о новом этапе атаки внешних сил на суверенитет страны. Причиной для заявления главы кабмина стало уголовное дело о саботаже, возбужденное Службой госбезопасности.

Спецслужба начала расследование после появления в сети ложных сведений. В публикациях утверждалось, что с прибывающими в республику гражданами РФ плохо обращаются.

«Думаю, общество должно знать, чему служит план «дипстейта» (глубинного государства. — Прим. Life.ru) по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры», — сказал глава правительства.

Он назвал это качественно иным этапом давления на народ и государство, который синхронно развивается по нескольким направлениям.

Кобахидзе также а напомнил, что с начала боевых действий на Украине в 2022 году глобальная партия войны делала всё для втягивания Тбилиси в конфликт. Целью было открытие второго фронта против РФ.

За требованиями подключиться к боевым действиям последовали директивы о присоединении к антироссийским санкциям. Эти шаги, как подчеркнул премьер, были нацелены на разрушение национальной экономики.

Отказ официальных лиц проводить такую линию и следовать государственным интересам сделал страну мишенью, заявил Кобахидзе. По его мнению, давление исходило от европейской бюрократии и западных лидеров, действующих через неформальные олигархические структуры.

В этом процессе, как утверждает председатель кабинета министров, предыдущая администрация Соединённых Штатов и ряд других государств применили все рычаги. Были введены санкции против высших должностных лиц, почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также судей и высокопоставленных сотрудников полиции.

Ранее Кобахидзе обвинил оппозицию в подрыве национальных интересов кампанией против российских туристов. Он подчеркнул, что политики, выступающие сегодня с антироссийской риторикой, ранее сами активно поддерживали туристический поток из РФ и не противились притоку российского капитала. Среди примеров он привел Элене Хоштарию, Зураба Джапаридзе и Вано Мерабишвили.