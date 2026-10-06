Еврокомиссар Кос назвала Грузию кандидатом в ЕС «только на бумаге»

Грузия в настоящее время остаётся страной-кандидатом на вступление в Евросоюз «только на бумаге». Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», — сказала она.

По словам Кос, дальнейшее развитие отношений Брюсселя с Тбилиси во многом будет зависеть от позиции государств — членов ЕС. При этом оценка происходящего в Грузии войдёт в доклады Еврокомиссии по расширению, которые планируется представить в конце октября.

«Вы можете представить, в каком направлении это будет двигаться», — добавила еврокомиссар.

Формально Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Однако уже в 2024-м Европейский совет заявил, что курс грузинских властей фактически привёл к остановке процесса евроинтеграции.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия уже называла Грузию лишь номинальным кандидатом на вступление в ЕС. В докладе за 2025 год Брюссель связал это с политическим курсом грузинских властей и фактической приостановкой процесса евроинтеграции.