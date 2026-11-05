Каллас пригрозила дожать «недемократичную» Грузию и лишить её граждан безвиза
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Министры иностранных дел стран Евросоюза в январе 2027 года обсудят возможные новые меры в отношении властей Грузии. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила на пресс-конференции в Брюсселе. По её словам, «в настоящее время рассматриваются все варианты».
Каллас обвинила грузинское руководство в отступлении от демократических принципов. Тбилиси ранее отвергал подобные обвинения и заявлял о намерении продолжать европейскую интеграцию.
В докладе о расширении ЕС от 4 ноября Еврокомиссия предупредила, что безвизовый режим для граждан Грузии оказался под угрозой. По оценке Брюсселя, грузинские власти не устранили проблемы в сфере демократии и основных прав, из-за которых ЕС уже ограничил безвизовые поездки для части граждан.
С 6 марта 2026 года безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов приостановлен на 12 месяцев. Владельцы обычных биометрических паспортов пока могут совершать краткосрочные поездки в Шенгенскую зону без виз.
Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. По оценке Еврокомиссии, процесс присоединения фактически остановлен, а статус сохраняется формально.
Ранее Грузия предложила Евросоюзу начать открытый политический диалог для нормализации отношений. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что обсуждение должно быть публичным, в том числе для грузинского общества. Отношения Тбилиси и Брюсселя ухудшились на фоне принятия в мае 2024 года закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз счёл его отступлением от требований к стране-кандидату. Дополнительные разногласия вызвал принятый в сентябре 2024 года пакет законов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые запрещают однополые браки.