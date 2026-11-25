В российских регионах наблюдаются серьёзные перекосы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. На эту проблему в ходе правительственного часа в Госдуме указал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в одних муниципалитетах тарифы недостаточны, а в других — значительно завышены. При этом коммунальные сети в стране изнашиваются быстрее, чем обновляются. Для решения накопившихся проблем зампред правительства предложил принять ряд системных мер.

Прежде всего необходимо чётко определить структуру коммунальных тарифов и составляющие их расходы. Хуснуллин также выступил за создание нормативной базы для инвесторов и пересмотр подхода к концессионным соглашениям в небольших населённых пунктах. В частности, он предложил передавать муниципальные предприятия в аренду и выразил надежду на скорое принятие соответствующих законодательных поправок.

Ещё одним важным шагом вице-премьер назвал разграничение расходов между федеральным, региональными и муниципальными бюджетами, а также регламентацию инвестиционных программ.

Особое внимание Хуснуллин уделил защите населения при изменении стоимости коммунальных услуг. Сейчас на компенсацию межтарифной разницы ежегодно направляют 360 миллиардов рублей, однако действующий механизм, по мнению зампреда правительства, нуждается в корректировке.

Ранее сообщал, что с 1 октября 2026 года совокупная плата за коммунальные услуги в России выросла в среднем на 9,9%. При этом в отдельных регионах предельные показатели индексации достигли 22%.