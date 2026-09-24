Мантуров: Коммунальная инфраструктура готова к зиме примерно на 90%

Коммунальная инфраструктура России готова к осенне-зимнему периоду в среднем примерно на 90%. Такую оценку дал первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании правительственной подкомиссии.

Особого внимания, по словам Мантурова, требуют котельные и инженерные сети, а также системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На заседании обсудили подготовку ЖКХ и объектов электроэнергетики к холодам. В нём также участвовали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Ранее в Союзе потребителей России напомнили, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги является объективно необходимой мерой, поскольку коммунальная и энергетическая инфраструктура требует постоянного обновления и дополнительных вложений.