Союз потребителей связал рост тарифов ЖКХ с износом инфраструктуры

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги является объективно необходимой мерой, поскольку коммунальная и энергетическая инфраструктура требует постоянного обновления и дополнительных вложений. Об этом Life.ru заявили в Союзе потребителей России.

В организации объяснили, что рост тарифов связан не только с инфляцией, но и с необходимостью модернизировать существующие сети, строить новые объекты и поддерживать надёжность энергоснабжения на фоне растущего спроса.

По оценке Союза потребителей, потребление электроэнергии населением за последние пять лет выросло примерно на 20%. Одновременно значительная часть энергетической и коммунальной инфраструктуры продолжает стареть, поэтому вложения в её ремонт и развитие становятся всё более существенной статьёй расходов.

При этом повышение платы не происходит одинаково по всей стране. Размер индексации зависит от конкретного региона, состояния местных сетей, структуры коммунальных платежей и объёма необходимых инвестиций. Именно поэтому разница между субъектами может быть заметной.

В Союзе потребителей отдельно подчеркнули, что вместе с ростом тарифов должны сохраняться и меры социальной поддержки граждан. Речь идёт в том числе о региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и действующих механизмах субсидирования.

Одновременно организация призвала уделять больше внимания энергоэффективности. Рациональное использование электричества, тепла и воды, по мнению СПРФ, позволяет снижать нагрузку на инфраструктуру и уменьшать расходы самих потребителей.

Но ещё важнее, считают в Союзе, контролировать то, как расходуются деньги, заложенные в тарифы. Особое внимание предлагается уделять инвестиционной составляющей, которая в отдельных случаях может достигать 12% от тарифа.

Именно эти средства должны направляться на обновление сетей, строительство новых объектов и повышение надёжности коммунальной инфраструктуры. Поэтому контроль за их использованием, по мнению СПРФ, должен быть максимально прозрачным.

В Союзе потребителей напомнили, что дополнительные механизмы контроля за инвестиционной составляющей тарифов начали действовать с 1 сентября. В организации рассчитывают, что уже в ближайшее время они помогут сократить необоснованные расходы и снизить потери в системе.

Ранее ФАС сообщила, что проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года и продолжит проверять экономическую обоснованность региональных тарифов. С начала 2026 года служба провела 190 проверок и выявила более 18 млрд рублей средств, подлежащих исключению из тарифных решений.