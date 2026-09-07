Россиянам объяснили, как будут приходить квитанции ЖКХ с 2027 года

С 1 сентября 2027 года вступает в силу новый порядок доставки квитанций за жилищно-коммунальные услуги — их будут направлять через «Госуслуги». При этом бумажные платёжки не отменяются, возможность их получения сохраняется, сообщил RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если, например, пожилой человек не пользуется интернетом и у него нет личного кабинета на «Госуслугах», квитанции должны доставляться на бумаге. Регистрироваться на портале только ради получения платёжек ему не требуется», — пояснил парламентарий.

Для пользователей портала закон предусматривает учёт их согласия или отказа от электронных квитанций. После перехода на электронную доставку бумажный экземпляр могут не присылать. Порядок выбора формата определит правительство.

По мнению депутата, принципиально важно обеспечить возможность сохранения бумажных квитанций, не требующую обязательного выхода в сеть. Резюмируя, Якубовский отметил, что данная процедура должна быть понятной и доступной, особенно для пожилых людей.

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