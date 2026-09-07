Тысячи россиян переплачивают за ЖКУ: Кому государство вернёт часть затрат

Рост тарифов на коммунальные услуги заставляет многих россиян искать способы сократить расходы. При этом часть граждан может рассчитывать на поддержку государства. Юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин рассказал Life.ru, кому положены субсидии и льготы, а также какие документы понадобятся для их оформления.

По словам специалиста, существуют два разных механизма помощи. Субсидия зависит от уровня доходов семьи, а льгота предоставляется отдельным категориям граждан в связи с установленным статусом. Субсидию могут получить собственники жилья, наниматели по договорам социального и частного найма, а также члены жилищных кооперативов, если расходы на ЖКУ превышают допустимую долю дохода, установленную в регионе.

Субсидия – это денежная компенсация части расходов на ЖКУ. Она полагается, если расходы на ЖКУ превышают допустимую долю дохода семьи, установленную регионом. Размер порога устанавливается в каждом регионе отдельно, например в Москве – 10%, в Московской области – 22%. Михаил Лаврухин Юрист по ЖКХ

Для оформления субсидии, по словам юриста, необходимо подготовить паспорт, документы на жильё, сведения о доходах за последние шесть месяцев, квитанции и реквизиты счёта. Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или органы социальной защиты. Решение принимается в течение 10 дней. При обращении до 15-го числа месяца выплата назначается с текущего месяца, после этой даты – со следующего. Деньги приходят авансом, но через шесть месяцев необходимо переоформить и подтвердить расходы.

«Отдельно существуют льготы – это компенсация расходов на ЖКУ для отдельных категорий граждан. Размер льготы устанавливает закон для каждой категории граждан», — отметил эксперт.

Среди тех, кто может рассчитывать на компенсацию расходов на жильё и коммунальные услуги, – Герои России и СССР, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, чернобыльцы и реабилитированные граждане. Размер компенсации зависит от конкретного статуса и предусмотренных для него законодательством мер социальной поддержки.

Многодетным семьям предусмотрена скидка не менее 30% на ряд коммунальных услуг, а пенсионеры в возрасте 70 и 80 лет при соблюдении установленных законом условий могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт в размере 50% и 100% соответственно.

«Обязательно должно быть согласование с родителями, потому что дети разные», — добавил Лаврухин.

Для оформления льгот необходимо определить основание и подтвердить соответствующий статус. Далее потребуется подать заявление и представить необходимые документы. В зависимости от региона это можно сделать через органы социальной защиты, МФЦ или электронные государственные сервисы.

«Льгота действует, пока сохраняется статус, без переоформления каждые полгода», — заключил юрист.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году в сфере ЖКХ начались масштабные изменения, которые затронули оплату счетов, работу управляющих компаний и правила обслуживания домов. Новые требования коснулись сроков оплаты, электронных квитанций, уборки подъездов и контроля за состоянием многоквартирных домов. С сентября жители могут использовать единый QR-код для оплаты коммунальных услуг, а управляющие компании обязали соблюдать новые стандарты уборки и содержания общего имущества. Кроме того, усилились требования к работе УК и обслуживанию газового оборудования.