Заплатил больше — вернул разницу: Эксперт предложил заморозить коммуналку цифровым кэшбэком

Рост коммунальных тарифов для льготников можно компенсировать автоматическим возвратом цифровых рублей. Потребитель полностью оплачивает квитанцию, а сумму подорожания сразу получает на цифровой кошелёк — такую инициативу в комментарии Life.ru предложил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По сути, это заморозка цен на коммуналку для граждан: государство получает массовое тестирование и популяризацию национальной цифровой валюты, а социально незащищённые жители — реальную финансовую защиту без сбора бумажных справок и очередей в МФЦ. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ, общественный деятель

Такой механизм Бондарь предлагает распространить прежде всего на многодетные семьи, людей с инвалидностью, пенсионеров и ветеранов. Коммунальщики при этом продолжат получать полную стоимость услуг, поэтому у ресурсоснабжающих организаций не возникнет кассовых разрывов.

Финансировать возвраты эксперт предлагает за счёт снижения расходов на банковские комиссии. По действующим тарифам Банка России, до конца 2026 года плата за перевод цифровых рублей в счёт ЖКУ для получателей средств составляет 0%. С января 2027 года она должна составить 0,2% от суммы, но не более десяти рублей за операцию.

По замыслу Бондаря, систему можно связать с базой Социального фонда, чтобы категория плательщика и назначение платежа определялись автоматически. Цифровой кэшбэк предлагается начислять по принципу «один человек — один лицевой счёт», а использовать возвращённые средства разрешить только для последующей оплаты коммуналки.

Инициатива не должна отменять уже существующие льготы и субсидии. Возврат цифровыми рублями станет дополнительной адресной мерой, которая будет покрывать именно сумму индексации для наиболее уязвимых граждан.

«Внедрение цифрового рубля гарантирует исключительную прозрачность и адресность выплат, предотвращая любые попытки злоупотреблений. Это не отменяет стандартные скидки в 30–50%, а становится адресной надбавкой, полностью нивелирующей рост цен для тех, кто в этом больше всего нуждается», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как в 2026 году меняются тарифы ЖКХ и почему реальная сумма в квитанции иногда растёт сильнее установленного индекса. Также россиянам объясняли, кому положены субсидии и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.