В Счётной палате рассказали о росте расходов регионов на ЖКХ в 2026 году
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Расходы российских регионов на жилищно-коммунальное хозяйство с начала 2026 года увеличились на 23,1%. Это стало одним из основных факторов общего роста региональных бюджетных трат, сообщила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова в интервью РИА «Новости» на ВЭФ.
В целом за первое полугодие расходы региональных бюджетов выросли на 5,8%, достигнув 12,6 триллиона рублей. При этом положительная динамика зафиксирована в 73 субъектах России, причём в 55 из них расходы росли быстрее потребительских цен.
Помимо ЖКХ, регионы увеличили финансирование образования на 8,7%, а социальной политики — на 4,7%. При этом распределение бюджетных средств существенно не изменилось. На образование приходится крупнейшая доля расходов — 27%, ещё 21,3% направляется на социальную политику.
Национальная экономика занимает 18% региональных расходов, ЖКХ — 9,6%, здравоохранение — 7,9%.
Напомним, XI Восточный экономический форум (ВЭФ) начал работу 1 сентября во Владивостоке. До 4 сентября столица Приморского края станет центром притяжения политиков, предпринимателей и экспертов со всего мира.
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