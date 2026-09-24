ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКУ с июля 2027 года

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение платы россиян за коммунальные услуги, которое вступит в силу с 1 июля 2027 года. Ведомство будет проверять экономическую обоснованность устанавливаемых тарифов и при выявлении нарушений требовать исключить из них лишние расходы.

Единого процента изменения платы для всей страны не устанавливается. Для каждого субъекта РФ определяется собственный индекс, а внутри региона для отдельных муниципалитетов может действовать допустимое отклонение от него. Такой механизм учитывает различия в структуре коммунальных платежей и состоянии инфраструктуры в разных городах и районах.

Конечные тарифы будут утверждать региональные органы регулирования в пределах установленных значений. Таким образом, изменение суммы в платёжках может отличаться в зависимости от места проживания и набора коммунальных услуг.

ФАС и её территориальные управления продолжат проверять экономическую обоснованность тарифных решений. С начала 2026 года служба провела 190 проверок, выдала 773 предписания и четыре приказа об отмене тарифов. Объём средств, которые по итогам контрольных мероприятий должны быть исключены из тарифных расчётов, превысил 18 млрд рублей.

Одновременно усилилась ответственность региональных органов за неисполнение требований антимонопольного ведомства. В апреле 2026 года вступили в силу законы, расширившие полномочия ФАС: в частности, служба получила дополнительные возможности для пересмотра предельных уровней тарифов при неоднократном неисполнении предписаний. По данным ведомства, в 2025 году было зафиксировано 57 случаев неисполнения его решений, а после вступления новых норм в силу — 21 нарушение.

ФАС подчёркивает, что индексация сама по себе не означает возможность произвольного повышения коммунальных платежей. Региональные власти должны укладываться в установленные для них предельные параметры, а расходы ресурсоснабжающих организаций, включаемые в тариф, должны иметь экономическое обоснование.

Проверки уже приводят к существенным корректировкам. По итогам 2025 года ФАС исключила из тарифов ЖКХ 51 млрд рублей экономически необоснованных расходов. В службе тогда отмечали, что в отдельных регионах контроль позволил добиться снижения тарифов в отдельных сферах.

На федеральном уровне также действует стандарт максимально допустимой доли расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг — 22% совокупного дохода. При этом регионы вправе устанавливать собственные, в том числе более низкие, нормативы для предоставления субсидий.

Если же нарушение связано не с самим тарифом, а с конкретной суммой в квитанции — например, неправильным начислением или перерасчётом, — гражданам рекомендуют обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона.