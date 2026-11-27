Восемь кандидатов отказались занять должность посла Украины в США, которая остаётся вакантной уже несколько месяцев. Об этом заявил бывший глава украинской дипмиссии в Вашингтоне Валерий Чалый, чьи слова приводит издание «Левый берег».

«Уже восемь человек отказались от должности посла. Это ненормально. Ненормально, когда президент говорит: «Поедешь послом — надо ехать». Что значит «я не хочу»?» — возмутился дипломат.

По мнению Чалого, отсутствие полноценного главы дипломатического представительства существенно ограничивает возможности Киева в Вашингтоне. Сейчас обязанности посла исполняет временный поверенный Денис Сенник, однако его полномочий, как считает бывший дипломат, недостаточно для эффективной работы с американскими властями.

Чалый подчеркнул, что посол должен не только руководить сотрудниками представительства, но и обеспечивать доступ украинских делегаций к руководству США, участвовать в партийных мероприятиях и поддерживать постоянные контакты с Белым домом. По его оценке, из-за затянувшегося назначения Киев упускает такие возможности.

Бывший посол также предложил усилить украинскую переговорную группу представителем дипломатической миссии в США. Он обратил внимание, что на международных переговорах других государств послы регулярно присутствуют в составе делегаций, тогда как украинская сторона не использует этот инструмент в полной мере.

Должность посла Украины в Вашингтоне освободилась 3 августа 2026 года после увольнения Ольги Стефанишиной. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает несколько кандидатов, среди которых бывшие министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Павел Климкин, а также экс-посол Оксана Маркарова. Окончательное решение о назначении пока не принято.