«Где наши делегации?» Экс-посол Украины раскритиковал работу в США
Экс-посол Чалый: Восемь кандидатов отказались стать послом Украины в США
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Восемь кандидатов отказались занять должность посла Украины в США, которая остаётся вакантной уже несколько месяцев. Об этом заявил бывший глава украинской дипмиссии в Вашингтоне Валерий Чалый, чьи слова приводит издание «Левый берег».
«Уже восемь человек отказались от должности посла. Это ненормально. Ненормально, когда президент говорит: «Поедешь послом — надо ехать». Что значит «я не хочу»?» — возмутился дипломат.
По мнению Чалого, отсутствие полноценного главы дипломатического представительства существенно ограничивает возможности Киева в Вашингтоне. Сейчас обязанности посла исполняет временный поверенный Денис Сенник, однако его полномочий, как считает бывший дипломат, недостаточно для эффективной работы с американскими властями.
Чалый подчеркнул, что посол должен не только руководить сотрудниками представительства, но и обеспечивать доступ украинских делегаций к руководству США, участвовать в партийных мероприятиях и поддерживать постоянные контакты с Белым домом. По его оценке, из-за затянувшегося назначения Киев упускает такие возможности.
Бывший посол также предложил усилить украинскую переговорную группу представителем дипломатической миссии в США. Он обратил внимание, что на международных переговорах других государств послы регулярно присутствуют в составе делегаций, тогда как украинская сторона не использует этот инструмент в полной мере.
Должность посла Украины в Вашингтоне освободилась 3 августа 2026 года после увольнения Ольги Стефанишиной. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает несколько кандидатов, среди которых бывшие министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Павел Климкин, а также экс-посол Оксана Маркарова. Окончательное решение о назначении пока не принято.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался участвовать в дискуссии о мирном урегулировании конфликта, организованной партией «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. Встреча под названием «Швейцария Востока. Видение мирной Украины» была назначена на 4 ноября. Участники планировали обсудить возможный нейтральный статус страны и перспективы дипломатического урегулирования. Однако Макеев раскритиковал предложенную концепцию и заявил, что намерен держаться подальше от мероприятия. При этом его имя значилось в программе с пометкой «приглашён».