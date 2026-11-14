Украине не стоит рассчитывать на возвращение прямой финансовой и военной поддержки США даже после изменения расстановки сил в американском Конгрессе. Такую оценку дала бывший посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью «Европейской правде».

По словам дипломата, новых денежных поступлений от американского правительства Киев не получает с 2025 года. Это касается как бюджетного финансирования, так и средств на закупку вооружений. Маркарова подчеркнула, что такой подход соответствует политике президента Дональда Трампа, о которой украинскую сторону предупредили заранее.

Изменить ситуацию после выборов в Конгресс, по мнению экс-посла, будет непросто. Даже если законодатели одобрят очередной пакет поддержки, американский лидер сможет заблокировать его с помощью президентского вето.

Кроме того, Маркарова напомнила о ранее согласованных программах, которые так и не были реализованы. В некоторых случаях финансирование уже утвердили, а вооружение заказали, однако фактические поставки до Украины не дошли. По её оценке, у Белого дома остаётся достаточно возможностей для задержки исполнения подобных решений.

Бывший посол также призвала осторожно относиться к сообщениям о возможном выделении Киеву ещё 15 миллиардов долларов. Пока речь идёт о публикациях СМИ со ссылкой на неназванные источники, а не об окончательно согласованной помощи.

При этом Маркарова не исключает принятия Конгрессом отдельных решений в пользу Украины, в том числе ещё до смены его состава. Однако возвращения прежнего формата прямого финансирования от Вашингтона она не ожидает.

Ранее Life.ru сообщал, что демократы в Конгрессе США обсуждают выделение Украине нового пакета помощи примерно на 15 миллиардов долларов. По данным Financial Times, средства предполагается направить, в частности, на укрепление украинской энергетики и противовоздушной обороны. Вместе с тем для преодоления возможного вето Трампа демократам потребуется поддержка части республиканцев.