Почти 65 миллиардов долларов, предусмотренных на американские программы, связанные с Украиной, к концу сентября так и не были выплачены. Значительная часть этих денег уже закреплена за конкретными расходами, однако фактические перечисления ещё не состоялись. Такие данные приводятся в совместном докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию (USAID), представленном Конгрессу.

Согласно документу, по состоянию на 30 сентября 2026 года для возможных дальнейших выплат оставались доступны 64,96 миллиарда долларов. Из этой суммы 60,71 миллиарда уже распределили по обязательствам, а ещё 4,25 миллиарда пока не закрепили за конкретными расходами.

Наибольшие невыплаченные суммы приходятся на восстановление американских военных запасов — 23,02 миллиарда долларов. Ещё 12,38 миллиарда остаются в рамках программы содействия безопасности Украины USAI. Кроме того, 13,01 миллиарда долларов предусмотрены на поддержку американских военных, прежде всего в Европе.

Всего с февраля 2022 года на операцию Atlantic Resolve и связанные с украинским конфликтом мероприятия было выделено или предоставлено из других источников 198,59 миллиарда долларов. Из них 127,03 миллиарда уже выплачены. Ещё 5,18 миллиарда утратили статус доступных для новых обязательств из-за истечения установленных сроков.

При этом аудиторы отмечают, что практически все средства на восполнение запасов Пентагона и программу USAI уже распределены, однако около половины соответствующих обязательств остаются неоплаченными. Таким образом, речь идёт не об отказе Вашингтона передавать Киеву почти 65 миллиардов долларов, а о средствах, которые ещё не прошли все стадии исполнения бюджета.

В докладе также учитываются расходы на американское военное присутствие в Европе, закупку вооружений, пополнение арсеналов и другие программы. Часть финансирования поступила от союзников США по НАТО, которые с августа 2025 года перечислили 4,89 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины и восполнение запасов американской армии.

Ранее Life.ru рассказывал о резкой критике премьер-министром Словакии Робертом Фицо позиции Германии по финансированию Украины. Словацкий лидер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в попытке навязать странам Евросоюза новые финансовые обязательства перед Киевом. Фицо заявил, что Берлин вновь совершает политическую ошибку, и подчеркнул, что Братислава не намерена участвовать в очередных европейских кредитах для Украины.