Германия повторяет прежние политические ошибки, настаивая на продолжении финансирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обратившись к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу на своей странице в соцсети.

«Германия ошибалась в вопросе массовой миграции, ошибалась [в вопросе] ядерной энергетики, а теперь ошибается с [продолжением] войны», — написал словацкий премьер.

Поводом для критики стал спор вокруг финансовой помощи Киеву. Мерц потребовал, чтобы все государства Евросоюза участвовали в покрытии украинских бюджетных потребностей. По данным СМИ, немецкий канцлер предупредил о возможности блокировки следующего семилетнего бюджета ЕС, если страны объединения не договорятся о совместном финансировании Украины.

Фицо расценил такую позицию как давление на государства, которые не хотят брать на себя новые обязательства. Он подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в очередных европейских кредитах для Киева и не собирается уступать требованиям Берлина.

Разногласия возникли на фоне обсуждения бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. По оценкам, в 2027 году Украине потребуется дополнительно около 70 миллиардов евро, из которых ЕС рассчитывает предоставить порядка 45 миллиардов. Однако не все участники объединения готовы разделить эти расходы.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо назвал шантажом угрозу Мерца заблокировать бюджет Евросоюза. Словацкий премьер напомнил, что Братислава обладает таким же правом вето, как и Берлин, и вправе самостоятельно определять свою позицию по финансовой поддержке Украины.