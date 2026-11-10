Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти пока не подписал указ о выделении Украине 13-го пакета военной помощи. В правительстве объяснили задержку техническими причинами, однако ситуация привлекла внимание на фоне разногласий внутри правящей коалиции. Об этом сообщает итальянская радиостанция Radio 1.

По установленной процедуре документ должны подписать руководители трёх ведомств — министерств обороны, иностранных дел и экономики. Свои подписи уже поставили глава Минобороны Гуидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Как пояснил Таяни, Джорджетти находился в Брюсселе и не мог лично подписать документ. Поскольку указ засекречен, оформить его дистанционно невозможно. Глава МИД заверил, что министр экономики поддерживает решение и подпишет бумаги после возвращения в Рим.

«Нет никакой загадки, никакой бури и никакого конфликта», — подчеркнул Таяни, комментируя сообщения о возможном расколе в кабинете министров.

Тем не менее Джорджетти представляет партию «Лига», лидер которой Маттео Сальвини неоднократно выступал против дальнейшего финансирования Киева и поставок вооружений. Его позиция расходится с курсом премьер-министра Джорджи Мелони, выступающей за продолжение военной поддержки Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Италия в очередной раз отложила отправку 13-го пакета военной помощи Украине. По данным итальянских СМИ, решение о поставках переносили несколько раз, а в конце октября его связывали с ожиданием результатов промежуточных выборов в США. При этом официально от поддержки Киева Рим не отказывался.