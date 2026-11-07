Демократы в США намерены помешать президенту Дональду Трампу смягчать санкции против России и добиться увеличения военной поддержки Украины. После победы на промежуточных выборах партия готовится использовать бюджетные полномочия Конгресса для давления на Белый дом. В частности, обсуждается новый пакет помощи Киеву примерно на 15 миллиардов долларов, сообщает Financial Times.

Особое внимание законодатели уделяют украинской энергетике и противовоздушной обороне. Сторонники Киева рассчитывают согласовать часть экстренных мер ещё до января, пока продолжается работа действующего состава Конгресса. После этого обе палаты перейдут под контроль демократов, победивших на выборах 3 ноября.

Вопрос выделения 15 миллиардов долларов поднимался и прежде. Ещё в сентябре Life.ru сообщал о предложении демократов направить такую сумму на военную помощь Украине в рамках поправок к санкционному законопроекту. Авторами инициативы выступили конгрессмены Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли. Тогда же они предложили ограничить полномочия американского президента по приостановке санкций против России.

Теперь демократы рассматривают возможность использовать ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) для продвижения новых ограничительных мер и расширения поддержки ВСУ. Поправки могут затронуть передачу разведданных, поставки ракет-перехватчиков и доступ к спутниковой связи. Законодатели также намерены пересмотреть решения администрации Трампа, позволившие ослабить ограничения на торговлю российским дизельным топливом. Отдельным направлением парламентского контроля может стать работа спутниковой сети Starlink.

Однако самостоятельно провести все инициативы демократы не смогут. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года, но у оппозиционной партии не будет необходимого большинства в две трети голосов для преодоления президентского вето. Поэтому сторонникам расширения помощи Украине придётся договариваться с республиканцами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что Трамп может согласиться на ужесточение антироссийских санкций в обмен на отказ демократов от попыток объявить ему импичмент. По оценке политика, подобное решение грозит ростом нефтяных цен и ухудшением отношений Вашингтона с Москвой. При этом Медведев не ожидает немедленных серьёзных последствий для России после смены парламентского большинства. Контакты с нынешней американской администрацией по украинскому вопросу он назвал полезными, хотя и не принёсшими существенных изменений.