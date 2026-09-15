Демократы призвали выделить Киеву $15 млрд на военную помощь

Группа американских конгрессменов-демократов предложила включить в законопроект о новых санкциях против России и Ирана пункт о выделении Украине 15 миллиардов долларов на военную помощь. Инициатива содержится в карточке документа комитета по регламенту Палаты представителей США.

Средства планируется направить Киеву по программе иностранного военного финансирования. Авторами поправки стали конгрессмены Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.

Всего демократы подготовили пять поправок к одобренной Сенатом версии санкционного законопроекта. Часть инициатив касается полномочий президента США в сфере торговых ограничений.

В частности, законодатели предлагают полностью отменить право главы Белого дома вводить пошлины до 100% на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы. Отдельная поправка запрещает считать Евросоюз единой страной при введении вторичных торговых ограничений, что должно защитить объединение от таких мер.

Кроме того, демократы хотят закрепить закрытый перечень государств, которые могут попасть под санкции за торговлю энергоносителями с Россией. Это должно лишить администрацию США возможности самостоятельно выбирать страны для исключений.

Ещё одна поправка ограничивает право Белого дома приостанавливать действие закона. Согласно предложению, президент сможет временно замораживать антироссийские санкции и пошлины только в случае, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности США.

Ранее руководство Палаты представителей США решило вынести на голосование законопроект сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана. Три старших представителя Демократической партии — Ричард Нил, Грегори Микс и Дон Бейер — призвали доработать инициативу в рамках двухпартийных и двухпалатных переговоров, предупредив о возможном ущербе для американской экономики, росте цен и снижении поддержки Украины.

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