Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что американский лидер Дональд Трамп может согласиться на ужесточение санкций против России в обмен на отказ демократов от попытки объявить ему импичмент. Такой сценарий Медведев описал в своём канале в MAX, комментируя поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», — написал политик.

По оценке Медведева, новые ограничения могут привести к росту цен на нефть и вызвать недовольство американских автомобилистов. Кроме того, считает он, санкции ухудшили бы отношения с Кремлём, которые Трамп относит к своим достижениям.

В ближайшей перспективе Медведев не ждёт серьёзных последствий для России от смены большинства в Конгрессе. Консультации с нынешней администрацией США по Украине он назвал полезными и предположил, что Белый дом вряд ли прекратит делиться разведданными с Киевом.

Напомним, по итогам голосования 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, по подсчётам Associated Press и Reuters. Новый состав начнёт работу в январе 2027 года. При этом Трамп заявил, что не опасается нового импичмента. Президент США допустил сотрудничество с демократами и предупредил, что воспользуется правом вето, если их инициативы его не устроят.