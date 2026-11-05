Президент США Дональд Трамп вряд ли решится отключить Украине военную спутниковую систему Starshield и прекратить передачу разведывательных данных после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он написал в своём канале в MAX, что американскому лидеру сейчас невыгодно дополнительное противостояние с демократами.

«Конечно, Трамп может вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки и наделать других неприятностей наркоману. Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так», — отметил политик.

По мнению Медведева, после потери республиканцами контроля над Конгрессом Владимир Зеленский станет ещё меньше прислушиваться к американскому президенту. Зампред Совбеза считает, что ранее украинский лидер полагался преимущественно на поддержку европейских союзников и позволял себе резкие выпады в адрес Трампа.

«Зелёный упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», — написал Медведев.

При этом зампред Совбеза усомнился, что Вашингтон решится на радикальное сокращение поддержки Киева. По его оценке, Трампу предстоит столкнуться с усилившимися демократами, которые могут добиваться импичмента, поэтому открывать ещё один фронт политического противостояния американскому лидеру невыгодно.

«Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики», — подчеркнул Медведев.

Политик также отметил, что для России ключевыми вопросами остаются украинский конфликт и американские санкции. Консультации с нынешней администрацией США он назвал довольно полезными, однако не ожидает, что результаты промежуточных выборов пока существенно изменят положение дел. По его мнению, Трамп будет реагировать на возникающие проблемы ситуативно и продолжит активно пользоваться правом вето.