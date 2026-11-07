Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США ещё не означает, что Дональду Трампу грозит отстранение от власти. Даже получив контроль над обеими палатами Конгресса, демократы не располагают необходимым количеством голосов для завершения процедуры импичмента. Об этом заявил политолог Александр Рудаков в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт напомнил, что для отстранения американского президента требуется поддержка двух третей присутствующих сенаторов. По оценке Рудакова, такого большинства у Демократической партии не будет. При этом новые политические расклады способны значительно осложнить работу администрации Трампа.

Рудаков также предположил, что оппонентам президента может быть выгоднее сохранить его у власти, но максимально ограничить возможности для реализации политической программы. По мнению политолога, демократы способны инициировать парламентские разбирательства не только в отношении самого главы государства, но и против ключевых представителей его команды.

Особое внимание эксперт уделил внешней политике. Он подчеркнул, что даже потеря контроля над Конгрессом не лишает Трампа президентских полномочий в международных делах.

«Изменение расстановки сил в конгрессе и сенате напрямую не затронет внешнеполитические полномочия Трампа», — отметил Рудаков.

По мнению аналитика, в сложившихся обстоятельствах американский лидер может попытаться вернуть политическую инициативу благодаря действиям на международной арене. Одним из направлений, на котором Трамп способен продемонстрировать результаты, Рудаков назвал урегулирование украинского конфликта.

Политолог считает, что президент США может скорректировать внешнеполитический курс, сделав акцент на прекращении военных конфликтов и дипломатических соглашениях. По его оценке, такой подход позволил бы Трампу укрепить собственные позиции перед следующими президентскими выборами.

Промежуточные выборы 3 ноября действительно серьёзно изменили расстановку сил в Вашингтоне. Демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате. По данным Reuters на 6 ноября, партия обеспечила себе 54 места в верхней палате, тогда как республиканцы получили 44. Этого достаточно для контроля над Сенатом, но недостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить две трети голосов при рассмотрении вопроса об отстранении президента, если все сенаторы участвуют в голосовании.

При этом процедура импичмента состоит из двух этапов. Палата представителей может предъявить президенту обвинения простым большинством голосов, однако окончательное решение принимает Сенат. Даже если демократы воспользуются новым парламентским большинством для начала разбирательства, само по себе это не приведёт к уходу Трампа из Белого дома.

Возможность нового импичмента американскому президенту активно обсуждается уже несколько месяцев.Как писал Life.ru, 3 октября политолог-американист Малек Дудаков предположил, что демократы могут инициировать процедуру уже в начале 2027 года. Среди возможных поводов эксперт называл решения администрации по Ирану, а также потенциальные обвинения в коррупции и инсайдерской торговле. При этом сам Дудаков признавал, что добиться отстранения президента будет значительно сложнее, чем начать расследование. Он напомнил, что во время первого президентского срока Трамп уже дважды проходил через процедуру импичмента, но оба раза Сенат его оправдывал.