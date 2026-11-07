В США восемь представителей Демократической партии, среди которых семь трансгендерных* женщин и один небинарный* политик, одержали победу на промежуточных выборах 3 ноября. Семеро получили места в законодательных собраниях штатов, ещё один мандат достался переизбранной конгрессвумен Саре Макбрайд. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на результаты голосования.

Среди победителей оказались кандидаты из Алабамы, Джорджии, Мичигана, Вашингтона и Висконсина. В частности, Эллисон Монтгомери стала первым открыто трансгендерным* законодателем Алабамы, получив 53,2% голосов. В Джорджии победил небинарный* политик Бентли Хаджинс, набравший 92,5%.

В Мичигане депутатский мандат получила Джоанна Уэйли, в штате Вашингтон — Джейлинн Скотт, а в Висконсине — Дина Нина Мартинес-Резерфорд. Ещё две трансгендерные* представительницы Демократической партии, Зуи Зефир из Монтаны и Ли Финке из Миннесоты, успешно переизбрались в региональные парламенты.

Отдельного внимания заслуживает победа Сары Макбрайд в Делавэре. Политик, ставшая в 2024 году первым открыто трансгендерным* членом Конгресса США, получила 64,3% голосов и сохранила место в Палате представителей.

Ранее Life.ru писал, что новый состав американского парламента может стать самым многочисленным по представительству открытых ЛГБТ*-политиков. Речь идёт о 120-м созыве Конгресса США, который приступит к работе в январе 2027 года. По предварительной оценке, в новый состав американского парламента могут войти 17 открытых представителей ЛГБТ*-сообщества: 15 членов Палаты представителей и два сенатора.

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