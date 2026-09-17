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Опубликовано 17 сентября, 11:50

«Генерал Мороз» вновь победил: Ботинки морпехов США лопнули на учениях НАТО в Арктике

Newsweek: Ботинки морпехов США развалились на морозе во время учений в Норвегии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зимние ботинки американских морпехов начали разваливаться во время подготовки к учениям НАТО Cold Response 2026 в Норвегии. Военным пришлось снимать бойцов с тренировок и срочно покупать им обувь местного производства, пишет Newsweek.

Проблемы обнаружились ещё в конце февраля. В ботинках появлялись дыры, подошвы отслаивались, а внутрь проникала ледяная вода. При этом неисправные пары использовались менее 30 дней. После возвращения подразделений из Норвегии аналогичную обувь проверили на базе Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Дефекты нашли примерно у половины отобранных пар.

Повторные проверки прошли в апреле и июле. Военные продолжили находить брак, причём летом доля неисправной обуви выросла. В апрельской презентации Пентагона уровень дефектов назвали тревожным. Американские правила обязывают Пентагон преимущественно закупать одежду и обувь производства США, хотя предусмотрены отдельные исключения. Одновременно Конгресс рассматривает дальнейшее ужесточение требований. Критики инициативы опасаются, что ограничение выбора оставит военных с менее качественной экипировкой.

Основная часть Cold Response 2026 прошла с 9 по 19 марта в Северной Норвегии и Северной Финляндии. В манёврах участвовали 32,5 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО, включая около трёх тысяч американских морпехов.

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Татьяна Миссуми
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