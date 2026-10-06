Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина в ДТП на Пхукете

Россиянин скончался на Пхукете после ДТП. Информацию подтвердил генеральный консул России в таиландской островной провинции Егор Иванов.

По словам дипломата, мужчина получил тяжёлые травмы в аварии и умер уже в больнице. Родственников погибшего уведомили о случившемся. Генконсульство сейчас помогает семье с репатриацией тела в Россию.

Напомним, накануне сообщалось, что сын экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхабали погиб в ДТП в Таиланде. При этом сам бывший чиновник в комментарии журналистам опроверг эти сведения и заявил, что с его сыном всё в порядке.