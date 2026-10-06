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Регион
Опубликовано 6 октября, 12:39

Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянина в ДТП на Пхукете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянин скончался на Пхукете после ДТП. Информацию подтвердил генеральный консул России в таиландской островной провинции Егор Иванов.

По словам дипломата, мужчина получил тяжёлые травмы в аварии и умер уже в больнице. Родственников погибшего уведомили о случившемся. Генконсульство сейчас помогает семье с репатриацией тела в Россию.

SHOT: В ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете погибли ещё двое
SHOT: В ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете погибли ещё двое

Напомним, накануне сообщалось, что сын экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхабали погиб в ДТП в Таиланде. При этом сам бывший чиновник в комментарии журналистам опроверг эти сведения и заявил, что с его сыном всё в порядке.

Больше новостей об авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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