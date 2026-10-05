SHOT: В ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете погибли ещё двое

В аварии на Пхукете, в которой, по данным SHOT, погиб сын бывшего мэра Махачкалы Асхабали Мусаев, смертельные травмы получили ещё два человека. Как сообщает канал, мопеды столкнулись лоб в лоб.

По информации SHOT, 32-летний Мусаев прилетел в Таиланд вечером в пятницу вместе с другом и его супругой. В ночь на 5 октября он один возвращался домой на мопеде. На втором мопеде находились двое граждан Таиланда — оба также погибли.

До приезда скорой помощи Асхабали, как утверждает канал, был ещё жив. Его пытались реанимировать, однако спасти не удалось.

По данным SHOT, родителям сообщили о смерти сына около трёх часов ночи. Сейчас близкие оформляют документы для отправки тела в Россию. Предварительно, друг Мусаева доставит его в Москву 6 или 7 октября, после чего брат перевезёт тело в Дагестан.

Ранее Life.ru сообщал о гибели Асхабали Мусаева со ссылкой на SHOT и родственников семьи. При этом его отец, бывший глава Махачкалы Муса Мусаев, в разговоре с Baza опроверг первоначальные сообщения, назвав их «вбросом» и заявив, что с сыном всё в порядке. Таким образом, публичные сведения о произошедшем пока расходятся.