Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск семерых граждан Турции

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых человек, проживающих и ведущих деятельность в Турции. Их обвиняют в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя республики. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на надзорное ведомство.

По версии следствия, фигуранты распространяли через социальные сети и интернет-платформы материалы с призывами к свержению действующей власти. Кроме того, прокуратура усмотрела в публикациях признаки разжигания религиозной ненависти и пропаганды экстремистской деятельности.

Среди объявленных в розыск — основатель интернет-ресурса Analiz Merkezi Фатих Тезджан, автор журнала Haksöz Рыдван Кая, ведущий Değişim TV Зекария Джеран и руководитель юридического бюро Ахмет Шанлы. В список также вошли Фахреттин Ташкая Сарал, Абдуррахман Тумер и Алпарслан Танрыкулу.

Как утверждает азербайджанская прокуратура, противоправные призывы звучали не только в интернете, но и во время публичных акций в Турции. В частности, следствие изучает выступления возле генконсульства Азербайджана в Стамбуле 3 октября и посольства республики в Анкаре 13 октября.

Уголовное дело возбудили 16 октября по статьям о призывах к насильственному захвату власти, разжигании религиозной вражды и распространении материалов экстремистского характера. Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

В понедельник, 19 октября, всем семерым заочно предъявили обвинения. Бинагадинский районный суд Баку избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантов объявили в международный розыск.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану равноценный обмен анклавами. По его инициативе, Ереван и Баку должны обменяться территориями одинаковой площади, чтобы устранить анклавы и эксклавы. Пашинян также выступил за открытие транспортных коммуникаций и окончательное урегулирование взаимных претензий в рамках будущего мирного соглашения.