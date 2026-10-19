Генпрокуратура потребовала изъять у экс-мэра Ростова активы на 1,6 млрд рублей

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и связанных с ним лиц. По оценке надзорного ведомства, коррупционные доходы экс-чиновника превысили 1,6 миллиарда рублей. Среди выявленных активов оказались элитная недвижимость, дорогие автомобили, банковские накопления и доля в инвестиционном фонде. Об этом сообщает «Коммерсант».

Самым дорогостоящим активом, который Генпрокуратура связывает с Логвиненко, стали почти 12,5 тысячи паёв закрытого инвестиционного фонда «А1 Капитал». Они составляют половину фонда и оцениваются примерно в 1,1 миллиарда рублей.

По версии надзорного ведомства, бывший градоначальник скрывал имущество, оформляя его на родственников и доверенных лиц. Так, на его отца зарегистрировали дом площадью 369 квадратных метров в Ростове-на-Дону с земельными участками общей стоимостью около 30 миллионов рублей.

Квартиру площадью 140 квадратных метров стоимостью 27 миллионов рублей и нежилые помещения на 2,2 тысячи квадратных метров, как утверждает прокуратура, оформили на сожительницу чиновника. В числе автомобилей, которыми, по данным надзора, пользовалась его семья, фигурируют Audi Q7, Mercedes-Benz V300d, GWM Tank 700 и BMW X7.

Не менее внушительными оказались финансовые активы. При обыске в доме отца экс-мэра нашли наличные в нескольких валютах, а в трёх банковских ячейках — 40 миллионов рублей и почти миллион долларов. Там же обнаружили коллекцию часов, оружие и золотые монеты стоимостью не менее 17,3 миллиона рублей. Ещё 150 миллионов рублей Логвиненко, по данным прокуратуры, вложил в договоры страхования жизни.

При этом официальные доходы самого чиновника и его супруги за 2007–2025 годы составили около 105 миллионов рублей до вычета налогов. Генпрокуратура полагает, что значительная часть приобретённого имущества не могла быть оплачена из законных поступлений.

Теперь Советскому районному суду Ростова-на-Дону предстоит рассмотреть требование об обращении активов в государственную собственность. За уже проданную недвижимость и другое имущество надзорное ведомство намерено взыскать с ответчиков денежный эквивалент.

Параллельно Логвиненко проходит фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и коррупционных преступлениях. Его задержали в октябре 2025 года. Один из эпизодов связан с привлечением коммерческого кредита для нужд городской администрации, из-за которого, по версии следствия, бюджет Ростова потерял 47 миллионов рублей. Сам бывший чиновник вину не признаёт.

Ранее Life.ru рассказывал о многомиллионных доходах и дорогостоящем имуществе Алексея Логвиненко. Ещё в 2024 году журналисты обратили внимание на часы Breguet стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей, а также на недвижимость, предположительно оформленную на родственников чиновника. Тогда в администрации объясняли его состояние заработками до прихода на госслужбу и доходами от инвестиций.