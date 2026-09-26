Гены не обманешь: Почему межрасовые браки не гарантируют рождения здоровых детей

Дети от межрасовых браков необязательно рождаются более здоровыми, хотя генетические различия между родителями могут снижать вероятность некоторых наследственных заболеваний. Об этом рассказала генетик, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская в беседе со Здоровьем Mail.

По словам специалиста, главную роль играет не национальность или цвет кожи, а наличие одинаковых опасных изменений в генах матери и отца. Чем дальше люди друг от друга генетически, тем меньше вероятность, что ребёнок унаследует две повреждённые копии одного гена. Однако принадлежность родителей к разным этническим группам сама по себе ничего не гарантирует.

Гораздо выше определённые наследственные риски у близких родственников. Они чаще оказываются носителями одинаковых редких мутаций, полученных от общего предка. Если оба родителя имеют одно и то же рецессивное изменение, вероятность рождения больного ребёнка при каждой беременности составляет 25%.

К заболеваниям, передающимся таким образом, относятся муковисцидоз, фенилкетонурия, спинальная мышечная атрофия и болезнь Тея — Сакса. При этом внешне здоровые люди могут даже не подозревать, что являются носителями соответствующих мутаций.

Генетик также объяснила, способен ли человек подсознательно выбирать наиболее подходящего партнёра. Исследования влияния запахов на привлекательность дали противоречивые результаты. Убедительных доказательств существования у людей универсального механизма распознавания генетической совместимости пока нет.

Не имеет научного обоснования и популярное представление о том, что отношения с представителями других рас обеспечивают своеобразное обновление генов. При каждом зачатии формируется новая комбинация наследственного материала родителей, а внешние различия не позволяют судить об их генетической совместимости.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях будущим родителям стоит обратиться к генетику ещё до беременности. Врач Анна Серова назвала шесть поводов для такой консультации, среди которых близкородственные союзы и наследственные заболевания в семье.