Наследственные риски проверят до зачатия: Что изменится в ОМС для будущих родителей

Генетический скрининг будущих родителей планируют сделать доступным по полису ОМС с 2027 года. Об этом на форуме OpenBio сообщил заместитель директора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев, передаёт РИА «Новости».

Преконцепционное обследование проводят ещё до наступления беременности. Оно позволяет выяснить, являются ли мужчина и женщина носителями генетических вариантов и хромосомных изменений, связанных с наследственными заболеваниями.

Полученные сведения помогут паре заранее оценить риски для будущего ребёнка и вместе с врачами выбрать дальнейшую тактику. В зависимости от результатов речь может идти как об обычном планировании беременности, так и об использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

По словам Лебедева, программа должна одновременно заработать во всех регионах России на основании приказа Минздрава. Сейчас медицинские генетики готовят рекомендации, в которых определят показания к обследованию, перечень анализов и необходимый объём исследований.

Современные методы позволяют специалистам работать с полными геномными данными пациентов. Благодаря этому врачи могут точнее диагностировать наследственные болезни, устанавливать механизм их возникновения и оценивать вероятность передачи патологии внутри конкретной семьи.

Развитие молекулярных технологий постепенно переносит профилактику генетических заболеваний на этап, когда беременность ещё только планируется. При этом окончательные условия прохождения нового скрининга по ОМС пока не названы.

Ранее врач-генетик Анна Серова назвала шесть поводов проверить наследственные риски до беременности. Среди них — генетические заболевания в семье, рождение ребёнка с врождёнными патологиями, две и более потери беременности, близкородственный брак и повторные неудачи при ЭКО.