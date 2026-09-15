«Герань» настигла эшелон с иностранными дронами на западе Украины
Минобороны: «Герань» поразила эшелон ВСУ с иностранными БПЛА
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Российские военные поразили железнодорожный состав ВСУ в Волынской области, который, по данным Минобороны РФ, использовался для доставки военных грузов, включая беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним.
Удар был нанесён расчётом БПЛА «Герань-4 Сикер» в районе населённого пункта Рымачи. Российское оборонное ведомство опубликовало кадры атаки на железнодорожный состав.
В Минобороны отметили, что удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, которые используются для снабжения украинских войск, направлены на нарушение военной транспортной логистики ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что «Герани-4 Сикер» поразили эшелоны ВСУ с иностранными беспилотниками в Днепропетровской области. Тогда Минобороны также заявляло, что составы использовались для перевозки грузов военного назначения и комплектующих к БПЛА.
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