«Герань» с портретом Путина заставила Киев содрогнуться
Над Киевом замечен дрон «Герань» с портретом Путина
Над Киевом замечен дрон «Герань» с портретом Путина. Обложка © Telegram / Страна.ua
В Сети завирусилось фото с дроном, который нёс на себе изображение российского лидера Владимира Путина. Кадры, снятые якобы над Киевом, военкоры опубликовали в день рождения президента, ссылаясь на украинские мониторинговые каналы.
Речь идёт о барражирующем боеприпасе типа «Герань». Фото такого беспилотника вызвало широкий резонанс. Местные жители и наблюдатели активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.
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