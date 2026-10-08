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Опубликовано 8 октября, 16:49

«Герань» с портретом Путина заставила Киев содрогнуться

Над Киевом замечен дрон «Герань» с портретом Путина

Над Киевом замечен дрон «Герань» с портретом Путина. Обложка © Telegram / Страна.ua

Над Киевом замечен дрон «Герань» с портретом Путина. Обложка © Telegram / Страна.ua

В Сети завирусилось фото с дроном, который нёс на себе изображение российского лидера Владимира Путина. Кадры, снятые якобы над Киевом, военкоры опубликовали в день рождения президента, ссылаясь на украинские мониторинговые каналы.

Речь идёт о барражирующем боеприпасе типа «Герань». Фото такого беспилотника вызвало широкий резонанс. Местные жители и наблюдатели активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.

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Оксана Попова
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