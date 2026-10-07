«Границы России нигде не заканчиваются»: Цитаты Путина вывели на главные фасады страны

Ко дню рождения Владимира Путина запустили проект «Россия в словах лидера». Организаторы — Народный фронт и медиахолдинг МАЕР — решили сделать акцент не на традиционных поздравительных формулировках, а на высказываниях самого президента о стране, её будущем, силе и людях. Проект объединил города от Москвы до Владивостока — знаковые цитаты Путина появились на главных фасадах страны.

Ко дню рождения Путина запустили проект «Россия в словах лидера». Видео © Предоставлено Life.ru

На цифровых поверхностях разместили ключевые изречения российского лидера, давно ставшие афоризмами. В эфир вывели ёмкие фразы: «Границы России нигде не заканчиваются», «Для меня Россия – вся моя жизнь», «Сила России внутри нас самих», а также призыв обязательно смотреть в будущее.

Сначала трансляцию запустили на столичном медиафасаде, расположенном на здании института «Гидропроект». Вскоре акцию поддержали Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Казань и остальные крупные административные центры. По оценкам организаторов, визуальное оформление охватит аудиторию свыше 10 миллионов человек по всей территории державы.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что созданная Владимиром Путиным организация сплотила миллионы неравнодушных граждан ради решения насущных бед, помощи фронту и приближения общей Победы.

«Для нас это ответственность – каждый день оправдывать доверие Президента делами. Желаем Главнокомандующему крепкого здоровья, сил и энергии!» — подчеркнул он.

Путин отмечает день рождения 7 октября. Праздничный день президент проводит в рабочем режиме: ранее Дмитрий Песков сообщал, что в графике главы государства запланированы рабочие мероприятия, а помощник президента Юрий Ушаков анонсировал серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами.

Поздравления Путину с утра поступают из России и других стран. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал российского президента «самым дорогим другом, товарищем», а Александр Лукашенко отметил его решительность и самоотверженное служение Отечеству.