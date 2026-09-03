Германия испытала израильские баллистические ракеты LORA с борта фрегата

Не менее двух израильских баллистических ракет LORA запустили с германского фрегата Sachsen-Anhalt типа F125 во время испытаний в Северной Атлантике. Пуски состоялись 2 сентября, сообщает издание TWZ.

Контейнерные установки временно разместили на полётной палубе корабля. Испытания провели в рамках программы Бундесвера по проверке новых технологий и военных концепций в реальных условиях.

«Эта демонстрация указывает на потенциально значительную новую возможность нанесения ударов на большие расстояния для надводного флота Германии в случае её принятия на вооружение», — говорится в публикации.

LORA разработана компанией Israel Aerospace Industries. Заявленная дальность комплекса достигает 500 километров, тогда как сейчас у Германии нет баллистических ракет на вооружении. Представители IAI заявили, что обе ракеты прошли по заданным траекториям и с высокой точностью поразили цели. Конкретные дистанции, характеристики боеприпасов и параметры полёта не раскрываются.

Испытание ещё не означает, что Берлин решил закупить LORA. Установленные на Sachsen-Anhalt пусковые контейнеры перекрывают полётную палубу, поэтому при возможном принятии комплекса на вооружение корабль придётся переоборудовать.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее пообещал превратить Германию в главную военную силу Европы. Глава МИД России Сергей Лавров признался, что был ошарашен милитаристскими амбициями немецкого лидера. Особое внимание министр обратил на слово «снова», использованное Мерцем, и предупредил об опасности подобных возрождения в Германии идей национального превосходства.