Герой России Гаспарян назвал День танкиста праздником мужества и воинского долга

Герой России, участник программы «Время героев» и командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск. Он назвал главными качествами танкиста выдержку, дисциплину и готовность отвечать не только за себя, но и за товарищей.

«День танкиста — это праздник мужества, характера и верности воинскому долгу. Боевой опыт учит по-настоящему ценить людей, на которых можно положиться. В танковом экипаже каждый отвечает не только за себя, но и за товарищей. Здесь нужны выдержка, выучка, дисциплина и доверие друг к другу. Именно из этих качеств складывается сила, единство и победа», — сказал он.

Отдельно командир Центра «ВОИН» обратился к ветеранам и тем, кто продолжает службу, напомнив о значении связи между поколениями. По его словам, старшие товарищи передают молодым не только профессиональные навыки, но и отношение к воинскому долгу.

Гаспарян призвал сохранять эту преемственность, чтобы уважение к заслугам ветеранов становилось для молодых нравственным ориентиром. Он отметил, что подобный подход используется и в работе наставников Центра «ВОИН». Полученный на службе и поле боя опыт инструкторы применяют при подготовке ребят, обучая их преодолевать трудности, поддерживать друг друга и действовать сообща.

При этом, как подчеркнул командир, далеко не каждый воспитанник впоследствии выберет военную профессию. Однако порядочность, стойкость и ответственность пригодятся человеку независимо от выбранного дела. В завершение Гаспарян пожелал ветеранам и действующим военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и надёжных товарищей. Отдельно он пожелал, чтобы дома их всегда ждали любовь и поддержка близких: «С Днём танкиста!»

Ранее в Амурской области, в посёлке Моховая Падь, открыли памятник Герою России, генералу армии Виктору Дубынину. Именно здесь будущий военачальник завершил обучение в танковом училище. На церемонии выступила дочь генерала Татьяна Исакова-Дубынина. Она отметила, что в Моховой Пади её отец сделал выбор в пользу офицерской службы и до конца оставался верен этому пути.