Гейтс предупредил о «множестве неприятных сюрпризов» из-за ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте числа кибератак с применением искусственного интеллекта. По его оценке, в ближайший год ИИ принесёт сфере кибербезопасности «множество неприятных сюрпризов».

В интервью телеканалу CNN Гейтс объяснил, что злоумышленники используют технологии для вымогательства и получения прибыли, грозя сбоями на финансовых рынках.

«Сфера, где в ближайший год, вероятно, произойдут наиболее серьёзные изменения, — это кибератаки. Существует известная бизнес-модель, вы угрожаете что-то сделать и требуете за это плату либо провоцируете сбой, влияющий на фондовый рынок или ход ставок, на которых вы затем зарабатываете», — сказал он.

По мнению Гейтса, главная опасность связана не с тем, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля, а с тем, что его используют злонамеренно. Он считает, что именно применение ИИ в преступных целях создаёт серьёзные риски для кибербезопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Гейтс предложил ввести специальный налог на использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать людей, которые рискуют потерять работу из-за ИИ. Речь идёт о налоге на токены — базовые единицы вычислений в ИИ. Кроме того, основатель Microsoft опасается, что нейросети начнут активнее использовать для создания биологического оружия и смертельно опасных вирусов, проведения кибератак и манипулирования общественным мнением.