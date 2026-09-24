Гибрид белого и бурого медведей заметили на российских Курилах

На курильском острове Кунашир заметили медведя, который появился в результате скрещивания белого и бурого видов. О бело-буром гибриде сообщил заслуженный эколог России, академик РАЕ Анатолий Кудактин.

Специалист отметил, что у двух видов есть различия в половом поведении и рационе, однако существенных внутривидовых различий между ними нет. По его словам, белые и бурые медведи способны давать потомство при скрещивании.

«Подобных животных уже получали искусственным путём с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил ещё в конце 1980-х годов», — цитирует эколога газета «Известия».

Кудактин отметил, что белые медведи пока редко заходят на территории обитания бурых. При этом глобальное потепление способно увеличить число таких случаев. Эколог считает, что примерно через 50 лет гибриды белых и бурых медведей могут стать массовым явлением.

Ранее биолог назвал смертельно опасную ошибку при встрече с медведем. Хищник способен разгоняться примерно до 50–60 км/ч, поэтому человек физически не сможет убежать от него.